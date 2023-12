FNV: uitzendwerk opmaat voor werkloosheid, niet de oplossing

Werklozen die via uitkeringsinstantie UWV gaan werken via een uitzendbureau hoeven niet automatisch te rekenen op vast werk. Sterker nog, volgens vakbond FNV is uitzendwerk eerder een garantie om weer werkloos te worden. Dat concludeert de bond op basis van een analyse van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Centraal Planbureau (CPB) en uitkeringsinstantie UWV.

Volgens vicevoorzitter van FNV Kitty Jong zou het UWV mensen juist moeten helpen om een passende baan te vinden met zicht op een vast contract. “En niet weer zo snel mogelijk aan een uitzendbaantje of flexcontract. Het risico op nieuwe werkloosheid is dan levensgroot.” FNV vindt dan ook dat de uitkeringsinstantie zou moeten stoppen met grootschalig inhuren van uitzendbureaus. “Flex is niet de oplossing, flex is het probleem”, betoogt Jong. “67 procent van de uitzendkrachten komt daarna weer in de WW.”

Jong verwijst daarbij naar cijfers van het UWV over de eerste helft van 2020. Ook in de jaren daarvoor ging het om minimaal een derde van de uitzendkrachten, komt naar voren uit de cijfers. Daarbij schrijft het UWV verder dat uitzendkrachten vaker in de WW terechtkomen dan werknemers die direct in dienst zijn bij een werkgever. FNV spreekt van een “vicieuze flexcirkel”: werkloze mensen krijgen via het UWV een baan bij via een uitzendbureau, om vervolgens weer in de WW te belanden.

Tegelijkertijd zijn het uitzendbureaus die profiteren, stelt Jong verder. “Je kunt gerust stellen dat de uitzendbranche rijk wordt over de rug van werknemers en maatschappij.” Zij wijst daarbij op een miljardenomzet die vorig jaar in de sector werd gedraaid. “Er blijft enorm veel geld aan de strijkstok hangen terwijl de kosten voor het sociale vangnet volledig bij de maatschappij worden neergelegd.”