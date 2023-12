Consumenten in december weer iets minder negatief

De stemming onder consumenten was in december weer iets minder negatief dan in november, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is de vierde maand op rij dat het consumentenvertrouwen is verbeterd. Mensen waren over zowel het economisch klimaat als de koopbereidheid minder somber.

Het consumentenvertrouwen lag volgens het CBS in de laatste maand van dit jaar op min 29. Dat is iets minder negatief dan in november, toen de stemming op een stand van min 33 lag. De huidige stand is nog wel altijd ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat is namelijk min 10.

In december zijn consumenten minder negatief over de economie geworden. Dit geldt voor de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden, maar ook voor de situatie in de komende twaalf maanden. De stand in december was min 41, in november was dat nog min 47.

Verder waren mensen in december ook iets minder negatief over de koopbereidheid de afgelopen twaalf maanden en de komende twaalf maanden. Voor het eerst sinds oktober twee jaar geleden waren consumenten weer positief over hun financiƫle situatie in de komende twaalf maanden. De koopbereidheid kwam in de laatste maand van het jaar uit op min 21, tegenover min 24 in november. Ook vonden consumenten het een minder ongunstige tijd om grote aankopen te doen