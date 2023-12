Ondernemers: probleem vol stroomnet verspreidt als een olievlek

De problemen op het elektriciteitsnet in Nederland zijn een van de grote economische knelpunten van dit moment. “Deze problemen verspreiden zich als een olievlek”, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Volgens de ondernemersorganisaties worden bedrijven steeds vaker gehinderd met onder meer uitbreiden, elektrificeren en nieuwbouw. “Dit vraagt maximale inventiviteit van netbeheerders en ondernemers om de problemen op te lossen met onder andere het versnellen van investeringsprojecten in het net en snellere vergunningen. Ook moet het nu heel snel eenvoudiger worden om bijvoorbeeld onderling stroom uit te wisselen op bedrijventerreinen om het net te ontlasten”, reageren VNO-NCW en MKB-Nederland.

Woensdag werd bekend dat een groot deel van het elektriciteitsnet in de provincies Groningen en Overijssel op slot gaat. Ook het stroomnet in delen van Den Haag is inmiddels vol. Het elektriciteitsnet in Nederland staat onder druk omdat bedrijven en consumenten steeds sneller extra capaciteit vragen, bijvoorbeeld omdat ze van het aardgas af gaan of elektrisch gaan rijden.