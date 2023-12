Europese beurzen gaan hogere opening tegemoet

De Europese aandelenmarkten maken zich op voor een hogere opening, in navolging van het positieve slot van Wall Street dinsdag. Ook in Azië koersen de belangrijkste beursgraadmeters hoger. Op het Damrak komt bouwbedrijf Heijmans mogelijk in beweging na de bekendmaking van een nieuwe opdracht.

Het bedrijf gaat onderhoudswerkzaamheden aan snelwegen in het zuiden van Zuid-Holland doen. Heijmans gaat volgend jaar aan de slag om een aantal snelwegen te voorzien van nieuw asfalt, gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden aan onder meer viaducten.

ING kondigde een nieuw klimaatbeleid aan. Het bankconcern wil de financiering van zogeheten upstream olie- en gasactiviteiten in 2040 gaan uitfaseren. Het streven is volgens de bank om nieuwe financiering voor duurzame energie in 2025 te verdrievoudigen.

De beurshandel wordt mogelijk later op de dag in beweging gezet door Britse inflatiecijfers over november. Beleggers kijken uit naar tekenen dat het tempo van de prijsstijgingen vertraagt en hoe dit het beleid van de centrale bank zou kunnen beïnvloeden. Vorige week hield de Bank of England haar belangrijkste rentetarief ongewijzigd op 5,25 procent. De Britse centrale bank zei daarbij dat het monetaire beleid “waarschijnlijk gedurende een langere periode restrictief zal moeten zijn”.

De openingsindicator van de AEX-index geeft een kleine plus aan van 0,1 procent. In Tokio eindigde de Nikkei 1,4 procent in de plus. De beurs in Hongkong won 0,5 procent. De beurs in Shanghai zakte wel, met 1 procent.

De olieprijzen zijn licht gestegen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder en kost nu 74,06 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent tot 79,29 dollar per vat. De euro was 1,0996 dollar waard, tegen 1,0979 dollar bij het slot van de beurzen in Europa dinsdag.