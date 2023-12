Financiën: stapeling regels maakt huizen verhuren onaantrekkelijk

Huizen verhuren is de afgelopen jaren minder aantrekkelijk geworden door een stapeling van wet- en regelgeving, schrijven ambtenaren van het ministerie van Financiën in het economenvakblad ESB. In minder dan een op de tien gevallen verdienen particuliere beleggers genoeg aan hun nieuw aangekochte huurwoning om deze een aantrekkelijke investering te laten zijn.

Een huurwoning is de moeite van de investering waard als particuliere beleggers een rendement hebben van minimaal 5,1 procent, stellen de ambtenaren op basis van cijfers van de Autoriteit woningcorporaties. Beleggers die tegen de huidige hoge rentes geld lenen om in huurwoningen te investeren, zitten hier meestal onder. Dat concluderen de ambtenaren na berekeningen over circa 5500 woningen van particuliere eigenaren.

Hiermee komt een einde aan de jaren waarin vastgoedbeleggers flink verdienden aan hun huurhuizen. Lage rentes, stijgende huizenprijzen en krapte maakten een woning een interessante investering.

De cijferaars merken wel op dat het beeld heel anders is als beleggers leningen hebben tegen een lagere rente of zelfs niet hoeven te lenen.

Verhuurders houden minder over aan hun woningen omdat ze te maken hebben met hogere kosten. De rentes zijn gestegen en bovendien heeft het nu demissionaire kabinet-Rutte IV de overdrachtsbelasting verhoogd en aanpassingen gedaan in box 3.

Daar komt bij dat demissionair minister Hugo de Jonge binnenkort de Wet betaalbare huur naar de Tweede Kamer stuurt. Veel woningen in de vrije huursector worden hierdoor aan meer regels gebonden. Verhuurders mogen hierdoor niet meer vragen wat ze willen voor hun huurwoning. In hun berekeningen zijn de ambtenaren uitgegaan van het scenario dat deze nieuwe regels al van kracht zijn.