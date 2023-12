Milieuorganisaties zijn ‘pingpongen’ over krimp Schiphol beu

De milieubeweging is niet te spreken over het aantal vluchten dat Schiphol komend jaar maximaal denkt te verwerken. Dat zijn er 483.000. “Dit is weer een teleurstelling”, vinden Milieudefensie, Greenpeace en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. “Het moet klaar zijn met het pingpongen over krimp van de luchtvaart. Omwonenden zijn de speelbal van het falende luchtvaartbeleid”, vinden de organisaties.

Het kabinet wilde eerder een limiet instellen van 460.000 vluchten, maar zag daarvan af nadat negatieve reacties uit het buitenland waren gekomen. Omdat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue landingsrechten dreigde te verliezen, zon de Amerikaanse overheid op tegenmaatregelen tegen KLM. Mede daarom zette verantwoordelijk minister Mark Harbers het krimpplan in de ijskast.

Volgens de natuur- en milieuorganisaties is krimp van de luchtvaart “onvermijdelijk”, omdat de geluidsoverlast en uitstoot volgens hen omlaag moeten. “Schiphol en de overheid moeten stoppen met tegenstribbelen en het uitstellen van minder vluchten. Dan is het perspectief voor iedereen duidelijk: een kleiner Schiphol, met minder vervuiling en lawaai.”