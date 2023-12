Chipbedrijf Micron Technology wint op hoger Wall Street

Chipbedrijf Micron Technology stond donderdag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers en verwachtingen. Verder ging de aandacht van beleggers op Wall Street uit naar nieuwe gegevens over de economische groei in de Verenigde Staten en de wekelijkse uitkeringsaanvragen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,8 procent op 37.377 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 4738,70 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1 procent tot 14.922 punten. Op woensdag waren nog minnen tot 1,5 procent te zien op de koersenborden in New York.

Micron ging een kleine 8 procent vooruit. De producent van geheugenchips gaf onder meer een hoger dan verwachte omzetprognose voor het lopende kwartaal, geholpen door een sterke vraag naar chips voor datacenters dankzij de enorme groei van kunstmatige intelligentie. Andere chipbedrijven liftten mee. Zo wonnen Intel, AMD en Nvidia tot bijna 2 procent aan waarde.

De uitkeringsaanvragen in de VS namen vorige week met 205.000 toe. Dat was minder dan verwacht. Economen hadden namelijk gemiddeld op 215.000 aanvragen gerekend. Verder viel de groei van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal bij een nieuwe raming wat minder sterk uit dan eerder gemeld.

Sportartikelenproducent Nike stond 0,6 procent in het groen. Nabeurs komt ’s werelds grootste sportmerk met kwartaalresultaten naar buiten. Daarbij zal bijvoorbeeld worden gelet op eventuele opmerkingen over de verkoop in de belangrijke feestdagenperiode.

Technologiebedrijf BlackBerry leverde verder zo’n 9 procent in na tegenvallende cijfers en verwachtingen.

Softwareconcern Salesforce kreeg een adviesverhoging van zakenbank Morgan Stanley en profiteerde met een plus van bijna 3 procent. Volgens analisten van Morgan Stanley kan Salesforce sterker groeien met de cloudactiviteiten en is het bedrijf ondergewaardeerd in vergelijking met branchegenoten. Muziekstreamingdienst Spotify klom een kleine 3 procent na een adviesverhoging door beleggingsadviseur Pivotal Research Group.