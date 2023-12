Staking in Eurotunnel legt treinverkeer plat

Een onverwachte staking van het personeel van Eurotunnel, de onderzeese verbinding tussen Groot-Brittanniƫ en continentaal Europa, heeft het treinverkeer van en naar Londen voor onbepaalde tijd platgelegd. Ook het internationale treinverkeer tussen Nederland en Londen ligt plat.

“Tot nader order” rijden er geen Eurostar-treinen van en naar Londen en daarom is het ook vanuit Nederland momenteel niet mogelijk om per trein naar de Engelse hoofdstad te reizen, bevestigt een woordvoerster van Eurostar. Het is volgens haar nog wel mogelijk om naar Brussel en Parijs te reizen met de Eurostar.

Kerstvakantieplannen van veel reizigers komen wellicht in gevaar, waarschuwt de onderneming. Het bedrijf biedt zijn excuses aan. “We raden u aan uw reis uit te stellen als dat kan”, staat in een verklaring op socialmediaplatform X.

Hoe lang de staking gaat duren is onbekend. Ook de redenen voor de plotselinge staking zijn niet bekendgemaakt. In berichten op X laten diverse treinpassagiers weten vast te zitten in treinen of op stations. Hoeveel mensen zijn gedupeerd, is onduidelijk.

Getlink, het Franse bedrijf dat de Kanaaltunnel exploiteert, zegt dat Franse “vakbonden een door het management aangekondigde eindejaarsbonus van 1000 euro hebben afgewezen”. Ze zouden hebben opgeroepen om te staken om te eisen dat deze wordt verdrievoudigd. Getlink zegt dat het probeert om een oplossing te vinden met de vakbonden.