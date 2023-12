L’Oréal-erfgename eerste vrouw met vermogen boven 100 miljard

Françoise Bettencourt Meyers is de eerste vrouw ooit die de vermogensgrens van 100 miljard dollar heeft overschreden. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van zijn miljardairsindex. De Française is een erfgename en kleindochter van de oprichter van cosmeticabedrijf L’Oréal, waar zij nog altijd vicevoorzitter is in de raad van bestuur.

Het vermogen van de 70-jarige Bettencourt Meyers sprong donderdag naar 100,2 miljard dollar, omgerekend ruim 90 miljard euro. Dat gebeurde nadat de aandelen van L’Oréal tot recordhoogte waren gestegen. Bettencourt Meyers en haar familie zijn met een belang van bijna 35 procent de grootste aandeelhouders in het cosmeticaconcern. Naast Bettencourt Meyers zitten ook haar zonen Jean-Victor Meyers en Nicolas Meyers in het bestuur van L’Oréal.

L’Oréal groeide snel in de jaren voorafgaand aan de coronacrisis. Maar tijdens de pandemie liep de verkoop van cosmetica terug doordat mensen minder make-up gebruikten. Na de crisis veerden de verkoopcijfers weer op. Dit jaar zijn de aandelen van L’Oréal al 35 procent meer waard geworden.