Boeing waarschuwt vliegmaatschappijen voor losse bout roersysteem

Boeing heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd vliegtuigen van het type 737 MAX te controleren. In die toestellen zou een loszittende bout kunnen zitten in het roerbedieningssysteem. Dat meldt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

Het probleem werd volgens de toezichthouder tijdens onderhoudswerkzaamheden ontdekt door een internationale luchtvaartmaatschappij. Het bedrijf zou een bout hebben gevonden waarbij een moer ontbrak. Boeing heeft zelf ook een niet goed vastgedraaide bout gevonden in een vliegtuig dat nog niet geleverd was.

Boeing zelf meldt dat het probleem “met dit specifieke vliegtuig” is verholpen. “Uit voorzichtigheid raden we exploitanten aan om hun 737 MAX-vliegtuigen te inspecteren en ons op de hoogte te stellen van eventuele bevindingen. We hebben de FAA en onze klanten op de hoogte gesteld en zullen hen op de hoogte blijven houden van de voortgang”, aldus de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

Het probleem zou met name kunnen spelen bij de nieuwere 737 MAX-toestellen. Boeing raadt luchtvaartmaatschappijen aan hun vliegtuigen binnen twee weken te inspecteren. Afgeleverde 737 MAX-toestellen zouden volgens de vliegtuigfabrikant veilig kunnen blijven vliegen en ook de productie en leveringen gaan gewoon door.

De FAA meldde de gerichte inspecties van de Boeing 737 MAX “nauwlettend” te volgen. Ook zal de luchtvaarttoezichthouder naar eigen zeggen aanvullende maatregelen overwegen op basis van de uitkomsten.