VS verlengen opschorting importheffing staal en aluminium uit EU

Het opschorten van de Amerikaanse importtarieven voor staal en aluminium uit de Europese Unie wordt met nog eens twee jaar verlengd. Dat heeft president Joe Biden bekendgemaakt. De EU besloot eerder deze maand ook al voor een langere tijd af te zien van strafheffingen tegen producten uit de Verenigde Staten, die voortvloeiden uit een handelsconflict.

De importtarieven voor staal en aluminium, van respectievelijk 25 procent en 10 procent, werden ingevoerd in 2018 onder de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump. Daarop kwam Brussel met tegenmaatregelen, door heffingen in te voeren op bijvoorbeeld Harley Davidson-motoren, motorboten en Amerikaanse sterke drank. Die werden in 2021 opgeschort, toen onderhandelingen met de VS over een akkoord over duurzaam staal begonnen.

Eerder deze maand verlengde de Europese Commissie die opschorting met vijftien maanden om “constructief” met de VS in gesprek te gaan over een definitieve oplossing voor het handelsconflict. Daarmee is er tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waar Trump aan wil meedoen, geen sprake van Europese invoerheffingen die verband hebben met het staalconflict.

De VS stopten met het vragen van de importtarieven op staal en aluminium in januari 2022, een beslissing die nu wordt verlengd tot eind 2025. Het overleg tussen de VS en de EU zou dit jaar afgerond moeten zijn, maar zijn vastgelopen. Desondanks meldt Biden dat er in de gesprekken “substantiële vooruitgang” is geboekt en dat de partijen “hun besprekingen voortzetten”.