Gasprijzen dalen ondanks vaarstop lng-schepen Rode Zee

De Europese gasprijzen zijn maandag gedaald, ondanks dat zeker vijf schepen met lng (vloeibaar gemaakt aardgas) uit Qatar sinds vrijdag stilliggen. De vraag naar gas is omlaaggegaan, omdat de voorraden in Europa nog altijd goed gevuld zijn voor de winter. De prijs op de belangrijke gasbeurs in Amsterdam zakte met zo’n 4,2 procent naar 30,64 euro per megawattuur.

De lng-schepen zouden via de Rode Zee naar Europa gaan, waar Houthi-rebellen uit Jemen de laatste tijd allerlei soorten schepen aanvallen, waaronder vrachtschepen. Meerdere containerrederijen, zoals Hapag-Lloyd en Maersk, mijden daarom tijdelijk deze belangrijke doorvaarroute en reizen om via het zuiden van Afrika.

In onder meer Nederland wordt komende dagen winters weer verwacht. Volgens weerbureau Weeronline is de kans groot dat maandag in sommige delen van het land tot wel 5 centimeter sneeuw valt. Het gaat maandag echter niet vriezen, de temperaturen liggen tussen de 1 en 5 graden, meldt het weerbureau.