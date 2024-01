Zinksmelter Nyrstar zet productie in Budel stop om energieprijzen

Zinksmelter Nyrstar heeft besloten zijn productie in het Brabantse Budel stil te leggen na het uitblijven van energiesteun van de Nederlandse overheid. In andere landen gaat de productie ondanks hoge kosten wel door, omdat de werkzaamheden daar nog wel rendabel zijn dankzij overheidssteun.

“Hoewel we geen ontslagen plannen, begrijpen we dat de beslissing om de productie in Nyrstar Budel tijdelijk stop te zetten een impact zal hebben op onze medewerkers”, lichtte Henk Leendertse, manager bij Nyrstar Budel, het “teleurstellende” besluit toe.

Nyrstar is naar eigen zeggen marktleider op het gebied van zink- en loodverwerking en heeft zijn hoofdkantoor in Budel-Dorplein. Wereldwijd heeft het bedrijf ongeveer 4000 medewerkers, van wie er zo’n 485 in de productielocatie in Budel werken.

Nyrstar heeft nog twee andere smelterijen in Europa en is ook actief in de Verenigde Staten en Australië. Het onderdeel van moederbedrijf Trafigura zegt te blijven kijken naar de productiecapaciteit van zijn andere Europese locaties “als reactie op de aanhoudende onzekere marktomstandigheden op korte termijn”.

De smelterij in Budel draaide sinds eind 2021 al af en toe een lagere productie doordat de snel gestegen energiekosten de winstmarge onder druk zetten. Inmiddels is onder meer gas weer stukken goedkoper, maar toch redt de zware verbruiker het zonder overheidssteun blijkbaar niet. Dat komt ook doordat de prijs voor zink is gedaald, als gevolg van de ingezakte vraag.

Na de beslissing van Nyrstar in Nederland ging de zinkprijs in Londen met een paar procent omhoog, terwijl vergelijkbare metalen goedkoper werden of in prijs gelijk bleven. Dat geeft aan hoe belangrijk de Brabantse locatie Europees gezien is.