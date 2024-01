Ook landbouwexport Oekraïne wordt geraakt door onrust Rode Zee

De Oekraïense export van landbouwproducten wordt gehinderd door de onrust in de Rode Zee door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op de scheepvaart. Volgens landbouwminister Mykola Solsky zorgen die aanvallen voor vertraging van exporten naar landen in Azië en Afrika omdat schepen met bijvoorbeeld graan moeten omvaren via Afrika.

Oekraïne behoort tot de grootste exporteurs van agrarische producten ter wereld. Solsky stelt dat er in december een grote hoeveelheid landbouwproducten werd geëxporteerd, maar dat deze maand een afzwakking is te zien door de problemen in de Rode Zee.

De meeste export via de Zwarte Zee gaat langs de kust van Roemenië, Bulgarije en Turkije en over land naar andere landen in oostelijk Europa. Grote havens aan de Zwarte Zee zoals Odesa worden geblokkeerd door Rusland.

Ook schepen die bijvoorbeeld containers, auto’s en olie vervoeren hebben last van de onrust in de Rode Zee. Veel schepen varen nu om via de langere route om Kaap de Goede Hoop, waardoor reistijden tot wel twee weken langer kunnen duren. Grote rederijen zoals Maersk en Hapag-Lloyd mijden de route door de Rode Zee en het Suezkanaal.