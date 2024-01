Bloomberg: Shell begonnen met schrappen van honderden banen

Olie- en gasconcern Shell is begonnen met het schrappen van honderden banen om de resultaten te verbeteren, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Werknemers bij de tak voor duurzame energie zijn volgens de bronnen als eerste aan de beurt.

Het personeel kreeg deze week details over de ontslagronde te horen, nadat in december al het bredere plan voor personeelsinkrimping was aangekondigd. Shell wil de kosten verder omlaag brengen, onder meer om beter te kunnen concurreren met grote olieproducenten uit de Verenigde Staten.

Hoeveel banen er precies verdwijnen is nog niet duidelijk. In oktober werd al bekend dat Shell tweehonderd banen zou schrappen in zijn tak voor duurzame energie, 15 procent van het totaal bij dit bedrijfsonderdeel. Daarbovenop zouden nog eens 130 banen worden geschrapt.

Shell staat sinds begin vorig jaar onder leiding van Wael Sawan die heeft beloofd “meedogenloos” te zullen zijn in het verbeteren van de prestaties van Shell. Hij wil vooral meer winst zien bij de groene energietak.