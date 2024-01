Birkenstock verwacht hogere omzet in eerste jaar na beursgang

Birkenstock verwacht dat de inkomsten van het sandalenmerk flink gaan stijgen dit jaar, geholpen door de vraag naar duurdere modellen en dichte schoenen. Het Duitse bedrijf verwacht dat de omzet in het beste geval met 18 procent stijgt tot bijna 1,8 miljard euro, maakte Birkenstock donderdag bekend in het eerste kwartaalcijferbericht sinds de beursgang in oktober.

Afgelopen zomer had de sandaal een gastrol in de populaire film Barbie. Hoofdrolspeelster Margot Robbie droeg een paar roze Birkenstocks, wat een grote hype rond het schoeisel aanwakkerde. Niet veel later maakte het bedrijf bekend naar de beurs in New York te gaan, waar het in oktober een teleurstellend beursdebuut maakte. Inmiddels hebben beleggers meer vertrouwen in het aandeel.

Topman Oliver Reichert verwacht dat Birkenstock nog fors kan groeien, zei hij bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Het merk wil uitbreiden in landen als China en India en meer soorten schoenen uitbrengen. De topman zegt zich niet te laten afschrikken door de “brede macro-economische achtergrond”, zoals de inflatie.