Veel minder tarwe via Suezkanaal verscheept

Via het Suezkanaal wordt veel minder tarwe verscheept door de aanvallen van Houthi-rebellen op schepen in de Rode Zee. Dat zegt de Wereldhandelsorganisatie (WTO) donderdagmiddag op X. Het gaat om een afname van bijna 40 procent in de eerste helft van januari ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

42 procent van de tarwe uit de Europese Unie, Rusland en Oekraïne werd via een alternatieve route naar Aziatische landen en Oost-Afrika gevaren. In totaal werd een half miljoen ton tarwe verscheept via het Suezkanaal, van de 0,8 miljoen ton die in totaal getransporteerd werd.

De WTO merkt op dat het stijgend aantal omvarende schepen tot nu toe een “beperkte impact” heeft op het totale tarwetransport en dat er ruwweg evenveel tarwe werd verscheept als in de eerste helft van januari vorig jaar. Veel schepen varen nu om via de langere route om Kaap de Goede Hoop door de aanvallen in de Rode Zee, waardoor reistijden tot wel twee weken langer kunnen duren. Grote rederijen zoals Maersk en Hapag-Lloyd mijden de route door de Rode Zee en het Suezkanaal.

Donderdag maakte de Oekraïense landbouwminister Mykola Solsky bekend dat de export van landbouwproducten vanuit Oekraïne afzwakte. Oekraïne behoort tot de grootste exporteurs van agrarische producten ter wereld.