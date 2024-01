Trustkantoor Intertrust krijgt miljoenenboete om laks onderzoek

Trustkantoor Intertrust krijgt van De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 2,5 miljoen euro om gebrekkige controles van cliënten. Het bedrijf zou in tien gevallen onvoldoende onderzoek hebben gedaan naar cliënten voordat het de dienstverlening aan hen begon.

Trustkantoren voeren allerlei beheerdiensten uit voor andere bedrijven, zoals optreden als directeur of vennootschappen van een adres voorzien. In 2018 werd een wet voor trustkantoren van kracht die hen onder andere verplicht om goed te onderzoeken of geld van cliënten niet uit misdrijven afkomstig is. Volgens DNB schoot Intertrust tekort bij dit soort onderzoeken. Daarmee zou de doelstelling van de wet voor trustkantoren, namelijk het “bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel”, in gevaar zijn gekomen.

Intertrust heeft nog de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de geldstraf. Dat kan tot zes weken na de bekendmaking van de boete.