Weinig zorgen pensioenfondsen om mogelijk aanpassen pensioenwet

Pensioenfondsen maken zich weinig zorgen over de uitvoering van het nieuwe pensioenstelsel na de voorstellen in de Tweede Kamer om het nieuwe stelsel aan te passen. Demissionair minister Carola Schouten (Pensioenen) waarschuwde woensdag dat voorstellen voor aanpassingen invloed hebben op instanties die zich voorbereiden op het nieuwe stelsel en onrust kunnen veroorzaken. De Pensioenfederatie en pensioenfonds ABP melden nu dat ze zich pas zorgen maken als die voorstellen worden aangenomen. “Maar het ziet er niet naar uit dat er iets verandert”, zegt de woordvoerder van de Pensioenfederatie.

Pensioenfondsen zijn nu druk bezig met de voorbereidingen op de nieuwe pensioenwet, die vorig jaar werd aangenomen, en gaan daar volgens de organisaties gewoon mee door. Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Pieter Omtzigt, wil mensen echter laten stemmen over de invoering van het nieuwe stelsel. Ook wil die partij dat alleen nieuwe premies onder het nieuwe stelsel gaan vallen. Schouten heeft echter al laten weten de pensioenwet niet te wijzigen, maar een nieuw kabinet kan dit alsnog doen.

Ook de Pensioenfederatie en ABP, een van de grootste fondsen van Nederland, willen niet dat de wet nog verandert. ABP ziet het niet zitten om het oude en het nieuwe systeem naast elkaar te laten bestaan. “Dat vinden we onuitvoerbaar, want twee systemen in de lucht houden is ontzettend duur”, zegt een woordvoerder van ABP. Volgens hem zou dat ook niet goed zijn voor deelnemers van pensioenfondsen.

Het nieuwe pensioenstelsel gaat in 2028 in. In het nieuwe stelsel is geen collectieve pot meer, maar krijgt iedereen een eigen pot. De pensioenen bewegen mee met de beleggingsresultaten van de fondsen op de beurs. In economisch goede tijden kunnen de pensioenen dan sneller omhoog en in slechtere tijden juist sneller omlaag.