Verzoek Centric-oprichter om meer bemoeienis verkoop afgewezen

De Ondernemingskamer heeft een verzoek van de omstreden zakenman Gerard Sanderink afgewezen over meer bemoeienis bij de geplande verkoop van het geplaagde IT-bedrijf Centric. Ook een verzoek van de oprichter en oud-topman voor een winstuitkering uit de onderneming is afgewezen.

Eerder besliste het rechtscollege in Amsterdam dat Sanderink moest vertrekken als hoogste bestuurder van het IT-bedrijf. Dat gebeurde nadat bouwbedrijf Strukton de toenmalige topman, die een priv├ęconflict met zijn ex publiekelijk uitvocht en zijn bedrijven daarin meesleepte, voor onbepaalde tijd had geschorst. De Ondernemingskamer oordeelde dat Sanderink niet meer in staat was om rationele beslissingen te nemen over het bedrijf met klanten als DNB en ASML en 2500 werknemers.

De rechter vindt dat verdere bemoeienis van Sanderink niet in het belang van Centric is. De tijdelijke bestuurders “kunnen en moeten zelf beoordelen wat de voorwaarden zijn om dividend uit te kunnen keren of om mee te werken aan een verkoop van de aandelen in Centric aan een derde”, aldus de Ondernemingskamer.

Volgens het huidige bestuur van Centric leed het bedrijf in 2022 een verlies van 4,5 miljoen euro. De Ondernemingskamer vindt het besluit om vooralsnog geen verdere dividenduitkering te doen mede hierdoor “niet onredelijk of onzorgvuldig”.