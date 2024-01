Een op de vijf mkb’ers in metaalsector kampt met vol stroomnet

Een vijfde van de mkb-bedrijven in de metaalsector ervaart op dit moment problemen in de bedrijfsvoering door netcongestie. Dat meldt branchevereniging Koninklijke Metaalunie in de economische barometer van de sector. Omdat er momenteel veel te doen is over netcongestie is in de barometer dit keer een extra vraag opgenomen over de problemen die bedrijven ervaren met hun elektriciteitsaansluiting.

In Nederland is op veel plekken onvoldoende netcapaciteit om aan de vraag naar elektriciteitstransport te voldoen. Hierdoor kunnen netbeheerders partijen niet direct toegang geven tot het elektriciteitsnet en ontstaan wachtrijen. Naast de 20 procent van de bedrijven die nu al problemen hebben, geven ondernemers volgens Metaalunie ook aan op termijn problemen te verwachten met hun stroomaansluitingen.

Op de vraag wat als belangrijkste probleem wordt ervaren antwoordt 5 procent van de bedrijven dat zij niet of minder kunnen verduurzamen dan ze zouden willen. Ze kunnen bijvoorbeeld geen zonnepanelen plaatsen. 6 procent zegt met hogere kosten te komen zitten. Daarbij worden vooral hogere energiekosten en het niet kunnen terugleveren van energie genoemd, maar ook schade door te hoge piekspanning. Daarnaast geeft 9 procent van de bedrijven aan de productiecapaciteit niet te kunnen uitbreiden, omdat ze geen extra machines kunnen bijplaatsen of niet naar een andere locatie kunnen verhuizen.

Ruim een kwart van de bedrijven is tevreden over de binnenlandse orderpositie in het vierde kwartaal van 2023. Het aandeel ondernemers dat de exportpositie positief beoordeelt, is daarbij net iets groter dan het aandeel dat de exportportefeuille als negatief beoordeelt. Ondernemers zijn ook veel positiever over het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal dan een kwartaal eerder. Voor het eerste kwartaal van 2024 verwacht de sector gemiddeld genomen eenzelfde bedrijfsresultaat als in het vierde kwartaal.

Het aantal bedrijven met vacatures is daarnaast voor het vierde kwartaal op rij weer iets afgenomen. Ook zijn bedrijven positiever geworden over het invullen van de openstaande vacatures in de komende maanden.