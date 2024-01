Duitse landbouwminister: voedselzekerheid belangrijk voor vrede

De zekerheid van voldoende voedsel is van groot belang voor vrede in de wereld. Dat heeft de Duitse landbouwminister gezegd op een internationale landbouwconferentie in Berlijn. Minister Cem Özdemir wees daarbij onder meer op de onrust op de wereldwijde voedselmarkt door de oorlog in Oekraïne en de impact van klimaatverandering op de productie van levensmiddelen.

“De zekerheid van voedsel levert een bijdrage aan wereldvrede”, zei Özdemir op de landbouwconferentie die wordt bijgewoond ministers en andere vertegenwoordigers uit ongeveer zeventig landen. Hij stelde dat een tiende van de wereldbevolking kampt met honger en ondervoeding.

Volgens Özdemir is het belangrijk dat landen samenwerken met het delen van kennis om zo voedselveiligheid te garanderen en dat landen ook voedsel met elkaar delen. “Door anderen te helpen, helpen we ook onszelf met internationale veiligheid.”

Door de oorlog in Oekraïne is de export van landbouwgoederen uit dat land naar de rest van de wereld ontregeld. Oekraïne is een van de grootste producenten van landbouwproducten zoals graan ter wereld. Ook zorgen overstromingen en extreme hitte door klimaatverandering voor uitdagingen bij de voedselproductie.