Krant meldt dat Italië deel van staatspostbedrijf wil verkopen

De Italiaanse regering is van plan een belang van wel 20 procent te verkopen in het staatspostbedrijf Poste Italiana om te helpen met het verlagen van de torenhoge staatsschuld. Dat meldde de krant La Repubblica.

De verkoop zou volgens het dagblad tot wel 2,5 miljard euro moeten opleveren. Het Italiaanse ministerie van Financiën bezit momenteel ruim 29 procent van Poste Italiana en de staatsbank Cassa Depositi e Prestiti heeft 35 procent van het nationale postbedrijf in handen. Naar verluidt moet de verkoop binnen enkele maanden worden geregeld.

De regering van premier Giorgia Meloni heeft plannen om voor ongeveer 20 miljard euro aan staatsbezittingen te verkopen tegen 2026. Rome zou ook een belang van wel 4 procent willen verkopen in het grote Italiaanse olie- en gasconcern Eni.

Minister van Financiën Giancarlo Giorgetti zei op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos vorige week dat er gesprekken zijn geweest met buitenlandse investeerders over de verkoop van belangen in staatsondernemingen.