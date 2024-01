Rusland grootste olieleverancier van China in 2023

Rusland is vorig jaar uitgegroeid tot de grootste leverancier van ruwe olie aan China. Dat meldt persbureau Reuters op basis van cijfers van de Chinese douane. Daarmee stootte Rusland Saudi-Arabië van de troon als belangrijkste olieleverancier van China.

Volgens de douanecijfers leverde Rusland vorig jaar ruim 107 miljoen ton ruwe olie aan China, wat neerkomt op het equivalent van 2,14 miljoen vaten per dag. Saudi-Arabië was goed voor bijna 86 miljoen ton olie voor de Chinese markt. China is ’s werelds grootste olie-importeur.

China, de tweede economie van de wereld, profiteert van de goedkopere Russische olie als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. Veel landen met name in Europa zijn gestopt met het importeren van Russische olie. Om de olie elders te slijten biedt Rusland kortingen. Daar maken raffinaderijen in China, maar bijvoorbeeld ook met name in India nu gebruik van.

De totale import van ruwe olie door China steeg vorig jaar naar het recordniveau van bijna 564 miljoen ton. Dat komt neer op het equivalent van 11,28 miljoen vaten (van 159 liter) per dag. China haalt ook veel olie uit landen als Irak, Maleisië, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Angola, Koeweit, Iran en Brazilië.