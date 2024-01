PostNL stelt pakketautomaten open voor andere bezorgers

Consumenten kunnen hun pakketten van PostNL en vervoerder GLS Netherlands vanaf maart bij dezelfde pakketautomaat ophalen en versturen. PostNL stelt de pakketautomaten van het postbedrijf open voor andere bezorgers, meldt het bedrijf. GLS Netherlands is de eerste die daar gebruik van maakt.

Volgens PostNL wordt het voor consumenten zo gemakkelijker om een pakket op te halen op een moment en locatie naar keuze. Er staan bijna duizend PostNL-pakketautomaten door heel Nederland, die bijna altijd bereikbaar zijn.

In de toekomst wil PostNL nog meer vervoerders op het netwerk aansluiten. Barry Husman, retaildirecteur Benelux bij PostNL zegt over het openstellen van de pakketautomaten: “Wij geloven erin dat een open model de consument een slimme oplossing biedt en ook dat het duurzamer en economischer is dan dat elke vervoerder een eigen netwerk opbouwt.”