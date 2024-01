Toyota-voorzitter verwacht voor e-auto tot 30 procent marktaandeel

Toyota-voorzitter Akio Toyoda verwacht dat stekkerauto’s op het hoogtepunt 30 procent marktaandeel bereiken. De rest van de markt wordt ingenomen door hybrides en waterstof- en brandstofauto’s, denkt de voormalig topman van de grootste autofabrikant ter wereld.

Het bouwen van dure stekkerauto’s is bijvoorbeeld geen oplossing voor de miljard huishoudens in de wereld die zonder elektriciteit zitten, aldus de kleinzoon van de oprichter van het Japanse autobedrijf. Zij worden juist beperkt in hun keuzes en mogelijkheden als bedrijven alleen daarop inzetten. “Klanten, en niet de regelgeving of de politiek, zouden die beslissing moeten nemen”, zei hij.

Toyota verzet zich tegen de kritiek dat het bedrijf achterloopt in de transitie naar elektrische voertuigen. Volgens de autofabrikant zijn onder meer hybrides en waterstoftechnologie de juiste aanpak voor het bedrijf, de consument en het klimaat.