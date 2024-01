Amazon krijgt boete van 32 miljoen om monitoren Franse werknemers

Amazon heeft in Frankrijk een boete gekregen van 32 miljoen euro van de toezichthouder voor gegevensbescherming. In de distributiecentra van het concern in Frankrijk worden enkele duizenden werknemers volgens toezichthouder CNIL “overdreven indringend” in de gaten gehouden, zonder medewerkers hierover goed te informeren.

Via de scanners waarmee werknemers pakketten verwerken, worden ook hun prestaties in de gaten gehouden, meldt de CNIL. Die apparaten registreerden bijvoorbeeld momenten waarop werknemers tien minuten of langer de scanner niet gebruikten. Dat is volgens de toezichthouder illegaal. Met een ander systeem werd gemeten hoe snel medewerkers pakketten scanden en die vereiste snelheid is volgens de CNIL ook overdreven.

De Franse toezichthouder stelt verder dat werknemers onder constante druk staan en regelmatig moesten verantwoorden waarom ze even van hun plek waren. Daarnaast werd in de gaten gehouden wanneer een medewerker het magazijn binnen kwam en wanneer diegene daadwerkelijk aan de dienst begon.

Amazon noemt de bevindingen van de toezichthouder “feitelijk onjuist”. De monitoringssystemen zijn volgens een woordvoerder nodig “om veiligheid, kwaliteit en efficiëntie te garanderen”. Het concern heeft “het recht om in beroep te gaan”, voegde de woordvoerder daaraan toe.