ABN AMRO rekent op sterkere stijging woningprijzen

ABN AMRO heeft de verwachting voor de stijging van de huizenprijzen dit jaar naar boven bijgesteld, van 2,5 procent naar 4 procent. Dat komt onder meer door hogere lonen, dalende hypotheekrentes en de toenemende krapte van het woningaanbod, zeggen economen van de bank. In 2025 stijgen de huizenprijzen naar verwachting verder met 3,5 procent.

Sinds de zomer van vorig jaar stijgen de huizenprijzen weer. Naast de verbeterde betaalbaarheid van huizen, door hogere lonen en dalende hypotheekrentes, stonden er in het vorige kwartaal veel minder huizen te koop in vergelijking met het vierde kwartaal in 2022. Daarom hebben kopers minder keuze en wordt er vaker overgeboden op een huis. Ook komen er steeds meer eenpersoonshuishoudens bij waardoor de krapte op de huizenmarkt verder toeneemt, aldus ABN AMRO.

Het aantal woningverkopen staat volgens ABN AMRO nog wel onder druk, al lijkt de sterkste daling van het aantal transacties achter de rug. “Door de prijsontwikkeling en rentedaling zijn huiseigenaren die willen doorstromen naar een andere woning eerder bereid om een nieuw huis te kopen voordat zij het oude huis verkocht hebben”, licht de bank toe. De gemiddelde verkooptijd van een huis loopt dan ook al drie kwartalen op rij terug.

Vorig jaar zijn in totaal minder hypotheken verstrekt door de daling van de woningverkopen en de gestegen hypotheekrentes. Maar in het laatste kwartaal van vorig jaar steeg voor het eerst sinds begin 2022 het aantal hypotheekaanvragen weer. De bank denkt dat dit een voorbode kan zijn voor het komende jaar.

Vooral het aandeel hypotheekaanvragen van starters steeg hard en hun positie op de woningmarkt verbetert, zegt econoom woningmarkt Bram Vendel. “Bovendien kunnen starters bij het wegvallen van de schenkingsvrijstelling, ook bekend als de jubelton, nog steeds gebruikmaken van een familiehypotheek”, merkt hij op. Inmiddels maakt ongeveer één op de zes huishoudens in Nederland gebruik van zo’n familiehypotheek, zegt de ABN AMRO-econoom.