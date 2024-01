Netflix kent beste kwartaal sinds begindagen coronapandemie

Videostreamingdienst Netflix heeft het beste kwartaal achter de rug sinds de begindagen van de coronapandemie. In de laatste drie maanden van vorig jaar kreeg Netflix er 13,1 miljoen abonnees bij, beduidend meer dan in de voorgaande perioden.

Alles bij elkaar telt Netflix nu meer dan 260 miljoen accounts. Dat is bijna 13 procent meer dan een jaar terug. Die flinke groei is onder meer te danken aan het beleid om het delen van accounts aan banden te leggen. Daardoor hebben meer mensen een eigen account geopend bij Netflix.

Ook probeert Netflix voortdurend zijn assortiment aan films en series te vernieuwen, om nieuwe klanten te lokken. Populaire titels van het afgelopen kwartaal waren onder meer de post-apocalyptische thriller Leave the World Behind en een documentaire over voetbalicoon David Beckham.

Netflix denkt wel dat het dit rappe groeitempo niet zal vasthouden. In het eerste kwartaal van 2024 worden niet zoveel nieuwe klanten verwacht als in de afgelopen drie maanden. Wel moet het mogelijk zijn om de klantenaanwas van het eerste kwartaal van vorig jaar te overtreffen, schat Netflix in. Toen ging het aantal abonnees met nog geen 2 miljoen omhoog.