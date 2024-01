eBay schrapt 1000 banen om kosten te besparen

Internetbedrijf eBay ontslaat ongeveer 9 procent van zijn personeel, waarmee zo’n duizend banen verloren gaan. Ook gaat het bedrijf minder externe werkkrachten inhuren. Het onlineplatform voor shoppen en veilingen zegt dat het “wendbaarder” moet zijn in het licht van de “uitdagende” economische omstandigheden.

“Hoewel we vooruitgang boeken met onze strategie, hebben het totale personeelsbestand en onze kosten de groei van het bedrijf overtroffen”, zei het in San Jose gevestigde bedrijf. Het is de tweede ontslagronde bij eBay in een jaar tijd. In februari 2023 kondigde het bedrijf al aan ongeveer vijfhonderd banen te schrappen, ofwel zo’n 4 procent van het personeelsbestand, door de teruglopende consumentenuitgaven na de coronapandemie.

Het Amerikaanse eBay voegt zich met de reorganisatie bij de groeiende groep van meer dan zestig technologie- en internetbedrijven, waaronder de grotere concurrent Amazon en Google-moederbedrijf Alphabet, die massaontslagen hebben aangekondigd. Volgens de tracker Layoffs.fyi, die het banenverlies in de techsector bijhoudt, zijn er dit jaar al zo’n 11.000 werknemers in de sector ontslagen.