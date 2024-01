ASML ziet omzet met 30 procent stijgen tot 27,6 miljard in 2023

Chipmachinefabrikant ASML heeft in 2023 een omzet in de boeken gezet van 27,6 miljard euro, wat een stijging van 30 procent betekent in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijf uit Veldhoven houdt vast aan zijn naar eigen zeggen conservatieve verwachting dat voor dit jaar een vergelijkbare omzet wordt gedraaid.

ASML zegt dat 2023 een sterk jaar was, maar dat de chipindustrie nog steeds door het dieptepunt van de cyclus heen aan het werken is. Volgens het bedrijf blijven klanten nog wat onzeker over de mate van herstel van de chipmarkt dit jaar, maar zijn er wel positieve signalen te zien. De orderontvangst in het vierde kwartaal was sterk wat volgens ASML duidelijk steun biedt aan toekomstige vraag. Het orderboek staat nu op 39 miljard euro.

Grote chipbedrijven investeren in chips voor gebruik op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), wat gunstig is voor toeleveranciers zoals ASML. Daar staat tegenover dat er een zwakkere vraag is naar chips voor bijvoorbeeld smartphones.