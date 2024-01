ECB handhaaft rente voor derde keer op rij op huidige hoge niveau

De Europese Centrale Bank (ECB) handhaaft de rente in de eurozone op het huidige hoge niveau van 4 procent. Dat hebben beleidsbepalers van de centrale bank besloten. De ECB houdt daarmee voor de derde keer op rij een rentepauze.

Economen hadden al verwacht dat de beleidsbepalers in Frankfurt opnieuw niet zouden tornen aan de rente. De ECB begon halverwege 2022 met het in rap tempo opvoeren van de rente om de hoge inflatie te bestrijden. Maar de laatste renteverhoging dateert alweer van september vorig jaar.

De laatste tijd gaat de discussie in de financiële wereld er vooral over wanneer de rente omlaag kan, omdat de inflatie inmiddels weer een stuk is gedaald. Hierover leken de meningen bij centralebankiers onlangs nog uiteen te lopen.

Zo gaf ECB-president Christine Lagarde vorige week aan “het waarschijnlijk te achten” dat de rente deze zomer zal worden verlaagd. Een ander ECB-bestuurslid, François Villeroy de Galhau, benadrukte dat de exacte timing nog lastig is in te schatten. ECB-bestuurder Robert Holzmann zei dat het nog helemaal niet zeker is dat de rente dit jaar omlaag kan en Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), stelde dat een renteverlaging pas kan als de lonen minder hard stijgen.

Dat de rente bij de ECB langere tijd hoog blijft, betekent in theorie dat bijvoorbeeld de spaarrente komende tijd nog verder kan oplopen en de hypotheekrente langer op een hoog niveau kan blijven. Achter de schermen houden banken er al wel rekening mee dat de rente vroeg of laat weer omlaag gaat, iets wat gevolgen heeft voor hun verdienmodel. Zo maakte ING onlangs plannen bekend om minder afhankelijk te worden van rente-inkomsten, en de inkomsten uit provisies te willen verhogen.

Lagarde houdt donderdagmiddag nog een persconferentie. Mogelijk dat ze daar meer zegt over het rentepad dat de ECB voor ogen heeft. Lagarde krijgt dan mogelijk ook vragen van journalisten over een eerder deze week verschenen vakbondsenquête onder personeel van de centrale bank. Daaruit kwam naar voren dat ze weinig steun zou genieten van haar medewerkers.