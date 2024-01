Deutsche Bahn noemt nooddienstregeling op spoor betrouwbaar

De nooddienstregeling op het Duitse spoor in verband met een landelijke staking is betrouwbaar. Dat stelt Deutsche Bahn. Het passagiersvervoer in het treinverkeer in Duitsland wordt ernstig ontregeld door een zesdaagse staking die is uitgeroepen door spoorvakbond GDL, in een slepend arbeidsconflict met het Duitse staatsspoorbedrijf.

De staking begon woensdagochtend vroeg en duurt tot maandagavond. Deutsche Bahn rijdt nu met een beperkte dienstregeling, waarbij circa 80 procent van de ritten op de langere afstand is geschrapt. Maar de resterende treinen die wel rijden zijn dus betrouwbaar voor reizigers. “Onze treinen reden stabiel gisteren en we willen dit ook in de komende dagen zo houden”, aldus een bestuurslid van Deutsche Bahn.

De treinen die nog wel rijden, zijn extra lang om zo meer passagiers te kunnen vervoeren. Die treinen rijden met name op drukke routes tussen grote Duitse steden.

De langste staking ooit bij Deutsche Bahn eindigt op maandagavond 18.00 uur, maar naar verwachting zullen er ook na afloop nog verstoringen op het spoor zijn.