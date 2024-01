Netbeheerders zien opnieuw veel meer zonnepanelen op daken

Consumenten lieten vorig jaar flink meer zonnepanelen op hun daken plaatsen, meldt Netbeheer Nederland. De jaren daarvoor kwamen er ook al steeds meer zonnepanelen op woningen bij. In de loop van vorig jaar nam de groei van het aantal zonnepanelen volgens de brancheorganisatie wel af.

Inmiddels hebben consumenten bijna 2,6 miljoen panelen bij elkaar, aldus de netbeheerders. Dat zijn er 600.000 meer dan in 2022. Ruim een op de drie woningen in Nederland heeft volgens Netbeheer Nederland nu zonnepanelen.

De groei maakt het nog belangrijker dat mensen hun eigen opgewekte stroom gebruiken, vinden de netbeheerders. Zo’n 30 tot 40 procent opgewekte stroom gebruiken mensen zelf en de rest gaat naar het stroomnet. Maar het stroomnet raakt steeds voller en als veel mensen tegelijk elektriciteit terugleveren, raakt het net overbelast. Het is beter om opgewekte stroom zelf te gebruiken om de was mee te doen of om een elektrische auto mee op te laden, stelt Netbeheer Nederland.