Porsche presenteert elektrische Macan, met twee jaar vertraging

Porsche heeft donderdag de elektrische Macan gepresenteerd. De Macan is de tweede elektrische auto van Porsche na de Taycan, die in september 2019 werd onthuld. Softwareproblemen hebben het nieuwe model met ongeveer twee jaar vertraagd.

De auto is verkrijgbaar in de tweede helft van dit jaar. Het elektrische model komt tien jaar nadat de Macan met benzinemotor op de markt kwam en zal in twee versies worden verkocht: een basisversie die in 5,2 seconden van nul naar 100 kilometer per uur gaat en een krachtigere Turbo vanaf 114.600 euro, die daar 3,3 seconden over doet. Dat is meer dan een seconde sneller dan de snelste Macan met verbrandingsmotor, de Macan GTS.

De introductie is met name van belang in de Europese Unie. Daar mag de Macan met verbrandingsmotor later dit jaar niet meer worden verkocht omdat de auto niet kan voldoen aan nieuwe IT-veiligheidsvoorschriften. Porsche zal de brandstofversie nog wel aanbieden buiten de EU.

Porsche heeft grote verwachtingen van de elektrische Macan, maar de vooruitzichten voor 2024 zien er volgens analisten niet goed uit. De thuismarkt van Porsche, Duitsland, balanceert op de rand van een recessie en de onrust in de Rode Zee dwingt schepen om rond Afrika te varen, waardoor de industriële toeleveringsketens onder druk komen te staan.