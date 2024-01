Boeing-incident kost Alaska Airlines 150 miljoen dollar

Het op de grond houden van Boeing-vliegtuigen levert Alaska Air Group dit jaar naar schatting een financiële klap op van 150 miljoen dollar, omgerekend meer dan 137 miljoen euro. Dat maakt het luchtvaartconcern donderdag bekend. Het is een van de eerste indicatoren die laat zien wat de impact was van het incident begin deze maand waarbij een deurpaneel van een Boeing 737 MAX 9 losraakte, waardoor een toestel van Alaska Airlines een noodlanding moest maken.

Ook in andere vliegtuigen van dit type zijn losse bouten gevonden. Alaska Air Group, waar naast Alaska Airlines ook de regionale luchtvaartmaatschappij Horizon Air onder valt, is bezig met de inspectie van alle vliegtuigen en verwacht dat de Boeing 737 MAX 9-vloot vanaf begin februari weer geleidelijk in gebruik wordt genomen.

De luchtvaartmaatschappij zei ook nog dat het aan de grond houden van de vliegtuigen ervoor zou zorgen dat het bedrijf de doelen voor de groei van de vliegcapaciteit niet kan waarmaken.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zei eerder deze maand dat alles erop wees dat het ging om een fabricagefout en geen ontwerpfout die leidde tot het incident in Alaska.