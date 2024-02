Boze reacties op intrekken plan voor minder bestrijdingsmiddelen

Organisaties die zich inzetten voor voedselveiligheid en natuurbescherming reageren verontwaardigd op de intrekking van een EU-plan dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen moest verminderen. Foodwatch vindt dat de Europese Commissie is gezwicht voor de “lobby van de agro-industrie om elke duurzame progressie te blokkeren”. Pesticide Action Network (PAN) Europe noemt het “een zwarte dag voor gezondheid en biodiversiteit”.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde dinsdag aan dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het is volgens haar “een symbool van polarisatie” geworden, zei ze in het Europees Parlement, terwijl buiten boeren met tractoren protesteerden. Al voor de huidige boerenprotesten hadden de Europese christendemocraten zich ingespannen om de plannen sterk af te zwakken. Zij zijn blij met de intrekking en noemen het tevens een “eerste goed signaal dat de commissie met boeren zal samenwerken om klimaatverandering te tackelen, in plaats van hen tegen te werken”.

Voedselwaakhond Foodwatch zegt ook achter de boeren te staan. De organisatie “begrijpt dat zij het gevoel hebben in de knel te zitten met scherpere pesticidenwetgeving”, maar noemt het doorgaan met het huidige pesticidengebruik “niet de oplossing”. Volgens Foodwatch is het voor de volksgezondheid, natuur én voedselzekerheid belangrijk om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verlagen. “Hoe langer we wachten, hoe meer problemen we veroorzaken.”

PAN Europe noemt boeren en hun families “de eerste slachtoffers van pesticidengebruik”, omdat zij er het meeste aan worden blootgesteld. Daarnaast stelt de organisatie dat pesticiden “wateren vervuilen, onze gezondheid schaden en de biodiversiteit waar wij afhankelijk van zijn vernietigen”. Niks doen is “geen optie”, vindt het netwerk van honderden Europese organisaties.

Het voorstel voorzag aanvankelijk in het halveren van pesticidengebruik tegen 2030. De groene fractie noemt de intrekking “teleurstellend”, maar kondigt aan te blijven werken aan de plannen. Ze noemen het daarbij belangrijk om boeren die minder bestrijdingsmiddelen gebruiken financieel te ondersteunen.