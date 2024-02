Ruimtebedrijf SpaceX weer onder vuur, nu om seksuele intimidatie

Leidinggevenden van Elon Musks ruimtebedrijf SpaceX hebben vrouwen gediscrimineerd en hen seksueel geïntimideerd. Personeel dat zich daartegen uitsprak, werd ontslagen. Dat beweren zeven voormalige werknemers die een klacht hebben ingediend bij de mensenrechtentoezichthouder in de staat Californië. De documenten bij de klacht zijn ingezien door persbureau Bloomberg.

Daarin beweren zij dat SpaceX zich niet houdt aan de Fair Employment and Housing Act. Dat is een Californische wet die discriminatie op basis van geslacht en vergeldingen tegen werknemers die hun bezorgdheid uiten verbiedt.

Een van de oud-medewerkers die de klacht heeft ingediend stelt dat zij op een relatief laag niveau werd ingeschaald toen zij in 2018 in dienst kwam. Toch had ze vergelijkbare ervaring als mannelijke collega’s, die op een veel hoger niveau begonnen. Ook zegt zij te zijn uitgesloten van opdrachten, vergaderingen en beslissingen om haar geslacht. Nadat ze haar leidinggevende had verteld dat een mannelijke collega er met de eer van haar werk vandoor was gegaan, kreeg ze een prestatiebeoordeling waarin ze ervan werd beschuldigd “te emotioneel” te zijn.

De zeven medewerkers werden in 2022 ontslagen nadat zij een open brief hadden gestuurd waarin ze kritiek hadden geuit op het gedrag van topman Musk.

Het is niet de eerste keer dat (voormalig) personeel van SpaceX zich uitspreekt tegen het reilen en zeilen van het bedrijf. Zo werd begin dit jaar al een klacht ingediend namens acht werknemers die onterecht ontslagen zouden zijn na kritiek. Ook hebben leidinggevenden en bestuursleden van bedrijven die Musk leidt zorgen over het drugsgebruik van de topman. Dat meldde The Wall Street Journal eerder op basis van anonieme getuigen en ingewijden.