EU akkoord over helpen eigen ‘groene industrie’ tegen China en VS

De Europese Unie gaat haar ‘groene’ industrie helpen in de concurrentiestrijd met China en de Verenigde Staten, hebben EU-landen en het Europees Parlement afgesproken. In 2030 moet de EU zelf 40 procent maken van haar zonnepanelen, brandstofcellen, warmtepompen en andere benodigdheden voor de overgang naar een duurzame Europese economie.

De EU wil af van haar afhankelijkheid van met name China. De unie zag haar zonnepanelenindustrie kopje-onder gaan tegen gesubsidieerde Chinese concurrenten en vreest dat met bijvoorbeeld windmolens en accu’s voor elektrische auto’s hetzelfde gebeurt.

De zogeheten Net Zero Industry (Nettonulindustrie)-wet waarover onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement het dinsdag eens zijn geworden zou later dit jaar moeten ingaan. Eerst moeten de lidstaten en het parlement het akkoord nog bekrachtigen, maar dat is doorgaans een formaliteit.

Europese bedrijven kunnen met de nieuwe wet onder meer gemakkelijker en sneller vergunningen krijgen. Ook zouden ze meer kans maken bij aanbestedingen omdat de voorwaarden meer op hun maat worden gesneden.