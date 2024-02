Verstoringen Rode Zee kunnen jaar duren, zegt Japanse rederij

De grote Japanse containervervoerder Mitsui OSK Lines (MOL) vreest dat de spanningen rond de Rode Zee het verkeer door de belangrijke handelsroute tot een jaar lang kunnen verstoren. “Het is een historische gebeurtenis”, zei topman Takeshi Hashimoto in een interview. “De situatie zal in ieder geval de komende twee tot drie maanden aanhouden. En in het ergste geval zes maanden of een jaar.”

Houthi-rebellen voeren sinds half november aanvallen uit op schepen op de Rode Zee. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk reageerden vorige maand door aanvallen uit te voeren op doelen van de Houthi’s in Jemen.

Het Japanse MOL, met een vloot van ongeveer achthonderd schepen, zei vorige maand dat het om veiligheidsredenen de doorvoer via de Rode Zee heeft stopgezet. Meerdere containerrederijen mijden de Rode Zee om diezelfde reden. Honderden schepen varen daarom om via Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika.