Telefoontje naar ander EU-land nog tot 2029 duurder dan thuis

Het blijft nog tot 2029 duurder om te bellen naar of vanuit een ander EU-land dan binnen Nederland. Het prijsplafond voor de toeslag op zulke telefoontjes en ook sms’jes blijft wel bestaan, hebben de EU-landen en het Europees Parlement afgesproken.

Wie nu belt met iemand in een ander EU-land betaalt maximaal 19 eurocent per minuut extra. Sms’jes kosten 6 cent. Het Europees Parlement wil daar al jaren vanaf, zoals eerder lukte met de hogere prijs voor het gebruik van mobiele data in andere lidstaten. Maar meerdere EU-landen maakten bezwaar tegen het plan, onder meer omdat dat de telecombedrijven op hoge kosten zou kunnen jagen en er fraude zou dreigen.

Telecombedrijven kunnen vanaf volgend jaar hun prijzen voor telefoonverkeer binnen de EU verlagen naar binnenlandse tarieven, hebben onderhandelaars van de EU-lidstaten en het parlement nu afgesproken. De nieuwe Europese Commissie komt in de zomer van 2028 met nieuwe regels die de prijzen gelijktrekken. Die zouden 1 januari 2029 moeten ingaan.

Het compromis is “een gemiste kans”, vindt de koepel van Europese consumentenorganisaties. Consumenten blijven de komende jaren overmatige en ongerechtvaardigde toeslagen betalen, klaagt BEUC. Maar het allerslechtste scenario is volgens de consumentenbonden tenminste afgewend. Het prijsplafond op de toeslagen zou in mei verlopen en dan hadden telecombedrijven veel hogere prijzen kunnen rekenen.

Het akkoord over telefoonverkeer binnen de EU maakte deel uit van een Europese wet die telecombedrijven moet helpen om hun netwerken te versterken voor veel intensiever gebruik. Ze kunnen daarvoor straks bijvoorbeeld makkelijker en sneller een vergunning krijgen.