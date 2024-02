Nederland heeft ook na 2050 aardgas nodig, zegt energiegezant

Nederland heeft ook na 2050 aardgas nodig voor sommige industrieën die moeilijk zonder fossiele brandstoffen kunnen, zegt de Nederlandse energiegezant Frederik Wisselink. Eigenlijk moet Nederland, net als andere EU-landen, in dat jaar klimaatneutraal zijn en veel minder fossiele brandstoffen verbruiken. Maar de bewering van Wisselink benadrukt hoe moeilijk die opgave is.

Om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn, moet Nederland de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen afvangen of andere manieren vinden om de uitstoot te verminderen, zegt Wisselink tijdens een energiecongres in India. Hij vertegenwoordigt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op energiegebied.

Ondanks de klimaatdoelen wordt nog altijd geïnvesteerd in de gasproductie. Zo nam Shell vorige maand een definitief investeringsbesluit voor de productie uit een gasveld in het Britse deel van de Noordzee. Ook sloot het concern afgelopen jaar een deal met het Qatarese staatsbedrijf QatarEnergy voor de levering van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan Nederland. Volgens de overeenkomst gaat de levering daarvan door tot voorbij 2050.