Google weert advertenties loodgieters na klachten over megafactuur

Google weert in Nederland vanaf 22 februari advertenties van loodgieters. Dit gebeurt na klachten over loodgietersbedrijven met Google-advertenties die klanten opzadelen met torenhoge rekeningen.

De Consumentenbond drong naar eigen zeggen aan op zo’n advertentieverbod. De belangenorganisatie voor consumenten krijgt veel klachten binnen over loodgietersbedrijven die hun klanten voor eenvoudige klussen honderden of duizenden euro’s laten betalen. Zo komt het voor dat deze loodgietersbedrijven een prijs per meter rekenen voor een ontstoppingsveer, meldt de Consumentenbond. Onderzoekers van de bond die zich voordeden als klanten liepen ook tegen praktijken aan die “louche” zouden zijn.

Google schrijft in een update over zijn advertentiebeleid dat reclame voor loodgietersdiensten in Nederland binnenkort niet meer te zien is. Het risico op misleiding of uitbuiting binnen die bedrijfsactiviteit is volgens de zoekmachine zo groot dat alle advertenties moeten worden geweerd, ook al zijn er individuele ondernemers die te goeder trouw handelen.

Het besluit van Google kwam er na gesprekken met toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Eerder weerde de zoekmachine Nederlandse advertenties voor slotenmakers na vergelijkbare klachten. Volgens de Consumentenbond daalde het aantal klachten over slotenmakers die torenhoge rekeningen presenteerden vervolgens drastisch.