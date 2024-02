ABN AMRO dagwinnaar in AEX, Heineken hekkensluiter na cijfers

ABN AMRO is woensdag bovenaan de AEX-index op het Damrak geëindigd. De bank boekte het afgelopen jaar flink meer winst, kwam naar voren uit gepubliceerde jaarresultaten. Het aandeel sloot 6,6 procent hoger. Beleggers waren minder te spreken over Heineken dat 6,4 procent verloor en ook met cijfers kwam. De bierbrouwer verkocht het afgelopen jaar minder bier en de nettowinst nam af.

Heineken had met name last van uitdagende marktomstandigheden, waaronder de hoge inflatie. Het bedrijf wist echter de omzet op te voeren door prijsverhogingen. Topman Dolf van den Brink verklaarde in een toelichting op de cijfers voorzichtig te blijven voor 2024, maar rekende wel op verdere omzetgroei.

De AEX-index stond aan het einde van de handelsdag 0,1 procent hoger op 843,67 punten. De MidKap steeg 1,2 procent tot 890,79 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,7 procent bij.