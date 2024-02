Israël geeft fiat voor Starlink-internet, ook in delen van Gaza

Ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk mag Israël en delen van Gaza van internet voorzien met zijn Starlink-satellieten. Dat meldt de Israëlische minister van Communicatie Shlomo Karhi in een bericht op socialmediaplatform X. “Lokale autoriteiten, overheidsinstanties en meer zullen toegang kunnen blijven krijgen tot breedbanddiensten, zelfs in het geval van onderbrekingen in de bedrade en cellulaire communicatie”, schrijft hij.

Onder meer een veldhospitaal in Rafah dat wordt gerund door de Verenigde Arabische Emiraten zal van de internetdiensten gebruik kunnen maken. Het Starlink-internet maakt het mogelijk om videogesprekken te voeren met andere ziekenhuizen, waardoor diagnoses op afstand mogelijk worden, stelt Karhi. Andere verbindingen voor hulporganisaties zullen stuk voor stuk worden goedgekeurd. Dat zal pas gebeuren nadat de veiligheidsdiensten hebben bevestigd dat er geen risico’s zijn voor de nationale veiligheid, zegt hij verder.

Karhi meldde in november nog, eveneens op X, dat er een principeakkoord was bereikt over de Starlink-satellieten. “Als gevolg van deze belangrijke overeenkomst, kunnen Starlink-satellieteenheden alleen worden bediend in Israël met de goedkeuring van het Israëlische ministerie van Communicatie, met inbegrip van de Gazastrook”, schreef de minister toen.

Musk zegde na berichten over uitgevallen communicatielijnen in Gaza eind oktober al hulp toe van Starlink, al was die wel voorbehouden aan “internationaal erkende” hulporganisaties.