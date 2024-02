Resultaten Heineken, Ahold en ABN AMRO centraal op beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag uit naar de resultaten van de AEX-fondsen Heineken, Ahold Delhaize en ABN AMRO. Bierbrouwer Heineken verkocht afgelopen jaar minder bier door de uitdagende marktomstandigheden, waaronder de hoge inflatie. Dankzij prijsverhogingen wist de brouwer de omzet wel op te voeren. De nettowinst nam wel af tot 2,3 miljard euro, van 2,7 miljard euro in 2022. Topman Dolf van den Brink verklaarde voorzichtig te blijven voor 2024, maar rekent wel op verdere omzetgroei.

Supermarktconcern Ahold Delhaize zag de omzet in het vierde kwartaal licht dalen door negatieve wisselkoerseffecten. Tegen constante wisselkoersen namen de verkopen wel toe. Topman Frans Muller sprak van “solide” prestaties in het laatste kwartaal van 2023. Voor het hele jaar lag de winst per aandeel in lijn met de verwachtingen van het bedrijf. In 2024 zal de winst per aandeel naar verwachting rond het niveau van 2023 uitkomen.

ABN AMRO boekte afgelopen jaar flink meer winst. Topman Robert Swaak sprak van een sterk jaarresultaat, dankzij hogere rente-inkomsten en lagere bedrijfskosten. Ook kwam er weer geld vrij dat eerder apart was gezet voor leningen die mogelijk niet zouden worden terugbetaald. De bank gaat voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. De Nederlandse overheid zal daarbij aandelen aan ABN AMRO verkopen om haar belang op peil te houden. Voor 2024 verwacht ABN AMRO dat de rente-inkomsten grotendeels in lijn zullen zijn met die van vorig jaar.

Ook kauwen beleggers nog na op de sterker dan verwachte stijging van de Amerikaanse consumentenprijzen in januari. Door het tegenvallende inflatiecijfer nam de hoop op een snelle renteverlaging door de Federal Reserve af. Dit zorgde dinsdag voor flinke koersverliezen op de Amerikaanse beurzen.

De AEX-index koerst af op een lager begin van de drukke beursdag. Ook de andere Europese markten lijken met verliezen te openen. De Aziatische beurzen gingen woensdag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio deed een stap terug na de forse koerswinst een dag eerder en sloot 0,7 procent in de min. In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na de vakantieperiode rond de viering van het Chinees Nieuwjaar, won de Hang Seng-index 0,9 procent. In Shanghai was de beurs nog gesloten.

De euro was 1,0707 dollar waard, tegen 1,0715 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 77,81. Brentolie kostte ook 0,1 procent minder, op 82,66 dollar per vat.