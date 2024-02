Sony verlaagt omzetdoel na tegenvallende verkopen PlayStation

Sony heeft zijn omzetverwachting voor het hele boekjaar verlaagd na tegenvallende verkopen van zijn spelcomputer PlayStation 5. Wel schroefde het Japanse elektronica- en entertainmentconcern zijn winstverwachting op, mede dankzij de goedkopere Japanse yen. Ook kondigde Sony aan zijn divisie voor financiële dienstverlening volgend jaar apart naar de beurs te willen brengen.

Sony verkocht in het afgelopen kwartaal 8,2 miljoen stuks van zijn PlayStation 5. Dat was ongeveer een miljoen stuks minder dan verwacht. Het bedrijf rekent daardoor nu een omzet van 12,3 biljoen yen (zo’n 76 miljard euro) voor het boekjaar, dat loopt tot eind maart. Eerder werd gerekend op 12,4 biljoen yen. De omzet en de bedrijfswinst van het concern lagen in het afgelopen kwartaal in lijn met de verwachtingen van analisten. Voor het hele jaar rekent Sony op een nettowinst van 920 miljard yen (zo’n 5,7 miljard euro), tegen een eerdere voorspelling van 880 miljard yen.

Ondanks de tegenvallende verkopen van de PlayStation 5 kende Sony wel een sterk kwartaal op het gebied van games. Zo werd de game Marvels Spider-Man 2 in de eerste 24 uur 2,5 miljoen keer verkocht. Dat spel werd in oktober exclusief voor de PlayStation 5 uitgebracht. Het was de snelst verkopende game uit de eigen studio’s van Sony.