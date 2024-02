Koerssprong DSM-Firmenich na plan afsplitsen diervoedingstak

DSM-Firmenich is donderdag fors hoger geëindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het voedings- en gezondheidsbedrijf kondigde aan zijn activiteiten op het gebied van diervoeding af te willen splitsen, wat bij beleggers op enthousiasme kon rekenen. Het bedrijf werd ruim 11 procent meer waard.

Het voormalige speciaalchemiebedrijf wil met de ingreep minder gevoelig zijn voor prijsschommelingen op de markt voor vitamines voor diervoeding. Het is nog niet bekend hoe het Nederlands-Zwitserse fusiebedrijf de divisie wil afsplitsen, wat bijvoorbeeld kan via een eigen beursgang of verkoop.

Mede dankzij de koerswinst van DSM-Firmenich sloot de AEX 0,5 procent hoger op 847,59 punten. Ook KPN en en ABN AMRO eindigden hoog bij de hoofdfondsen op het Damrak.

De MidKap won 1 procent tot 899,93 punten. Elders in Europa was de stemming eveneens opgewekt, ondanks de sterk naar beneden bijgestelde groeiverwachtingen voor de eurozone. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot zo’n 0,9 procent.