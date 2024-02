Nog een staking bij aardappelverwerker Aviko op komst, meldt FNV

Medewerkers van aardappelverwerker Aviko in het Gelderse Steenderen leggen het hele weekend het werk neer, meldt vakbond FNV. Daarmee volgen zij het voorbeeld van collega’s uit het Limburgs Lomm, waar de afgelopen dagen ook al werd gestaakt. Aanleiding zijn de cao-onderhandelingen die zijn vastgelopen.

“De directie van Aviko beweegt nog geen millimeter onze kant op, dus wij staken door. Vervelend, want niemand zit hier op te wachten natuurlijk, staken doe je alleen als je geen kant meer op kunt”, legt FNV-bestuurder Robert Wonnink uit. De vakbond eist een loonsverhoging van minimaal 5,3 procent, maar volgens FNV was het laatste loonbod van Aviko 4,5 procent. “De mensen zijn erg teleurgesteld dat de directie hun werk niet op waarde schat”, aldus Wonnink.

In de Aviko-fabriek in Steenderen werken ongeveer vijfhonderd mensen. De cao waarvoor nu wordt gestaakt is van toepassing op zevenhonderd medewerkers, die werken in Steenderen, Lomm en Dronten. In totaal werken er zo’n 2000 mensen bij Aviko.