Reuters: Achmea praat met NN over verkoop levensverzekeringen

Verzekeraar Achmea houdt verkennende gesprekken met concurrent NN over de verkoop van zijn activiteiten op het vlak van levensverzekeringen, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van merken als Centraal Beheer en FBTO praat ook over een mogelijke deal met de verzekeraar Athora, die in handen is van de Amerikaanse investeerder Apollo Management.

Achmea bevestigde deze week al “intern en extern” de opties te onderzoeken voor de divisie die voor klanten pensioenen en levensverzekeringen verzorgt. Deze activiteiten zouden ruim 2 miljard euro waard kunnen zijn, aldus een bron van Reuters. Het zou gaan om een bedrijfsonderdeel dat geen nieuwe polissen meer verkoopt, maar nog wel bezittingen van 40 miljard euro beheert.

Achmea, Athora en NN wilden niet ingaan op vragen over de gesprekken.